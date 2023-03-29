В Башкирии задержали 11 машин нелегальных перевозчиков

Фото: Минтранс Башкирии

В Башкирии в 2023 году задержали и поместили на штрафстоянку 11 машин нелегальных перевозчиков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В своей публикации чиновник поведал о том, как в рамках повышения качество транспортного обслуживания населения власти ведут работу пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

– Такие перевозчики, порой, становятся участниками ДТП, систематически нарушают правила дорожного движения в охоте за большим заработком, устраивают несанкционированные стоянки в неположенных местах, – рассказал Клебанов.

С начала 2023 года было проведено 39 выездов, и оформлено на нелегалов 23 акта нелегалов за нарушения условий выдачи свидетельств на выполнение перевозок. Представители власти вынесли 16 предостережений, пять постановлений и составили четыре протокола.