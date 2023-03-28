Мертвый и вмерзший в лед пес около детской площадки три дня пугал жителей Стерлитамака

фото: vk.com // Радий Хабиров

Возле детской площадки в башкирском городе Стерлитамаке мертвый и вмерзший в лед пес три дня пугал местных жителей. Тело собаки лежало напротив дома на улице Щербакова. Об этой проблеме на странице главы республики в соцсетях 27 марта рассказала Татьяна К.

– Во дворе прям около детской площадки третий день лежит мёртвая собака, вмерзшая в лед, – написала женщина. – Два дворника подошли, посмотрели. Кому-то позвонили и по телефону кричали на весь двор, что они не должны ее выдалбливать изо льда. Развернулись и ушли. Я привезла ребёнка на каникулы к бабушке в свой родной город, о котором всегда и всем говорю, что он самый чистый и зелёный. А теперь она рыдает и боится выйти на улицу.

На следующий день, 28 марта, главный специалист отдела социальных коммуникаций мэрии Стерлитамака Виталий Григорьев уведомил женщина, что коммунальщики убрали тело собаки. В подтверждение своих слов он прикрепил соответствующую фотографию.