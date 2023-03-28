В Башкирии водителем школьного автобуса работал осужденный по уголовной статье мужчина

В Чекмагушевском районе Башкирии водителем школьного автобуса работал мужчина, осужденный по уголовному делу о причинении вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чекмагушевском районе Башкирии водителем школьного автобуса работал мужчина, осужденный по уголовному делу о причинении вреда здоровью. Об этом 28 марта сообщила региональная прокуратура.

– В июле 2022 года приговором мирового судьи по Чекмагушевскому району мужчина осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, – передали в ведомстве. – Несмотря на это, он продолжал осуществлять трудовую деятельность в должности школьного водителя и перевозку детей.

Действующее законодательство запрещает работать с детьми лицам, имеющим или имевшим судимость и подвергшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья. Из-за этого прокуратура внесла в адрес руководителя отдела образования района представление. Одно должностное лицо было наказано в дисциплинарном порядке, а водителя автобуса уволили.