Хабиров навестил супругу участника СВО и пообщался с ним по видеосвязи

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 28 марта, глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки по Благовещенскому району навестил супругу участника специальной военной операции и поговорил с ним по видеосвязи. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Заехал в гости к новоселам в дом, который недавно сдали. Оказалось, что муж одной из радушных хозяек – Ксении – участвует в специальной военной операции. Вместе позвонили ему на передовую, – написал руководитель региона.

Во время беседы Хабиров успел разве что поздороваться с военнослужащим и спросить у него, как проходит служба. Тот ответил, что «все хорошо». На вопросе о том, когда у бойца будет отпуск, связь прервалась.