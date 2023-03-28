Башкирия приведет системы оповещения о ЧС в режим постоянной готовности

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, предусматривающий введение единого порядка создания и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, предусматривающий введение единого порядка создания и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Депутаты рассмотрят инициативу в окончательном чтении 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курутлая.

По словам спикера Константина Толкачева, новая норма регламентирует обязанности организаций в области защиты населения и территорий от ЧС. Он отметил, что система оповещения «должна работать четко и без сбоев».

– В нашей республике сконцентрированы мощные промышленные предприятия. В случае возникновения где-либо опасной ситуации информация должна быть незамедлительно доведена до жителей близлежащих территорий. Информирование населения – первый шаг по его защите в условиях ЧС, – сказал парламентарий.

Тот же законопроект призван защитить иностранцев и бездомных, которые постоянно проживают в республике и пострадали от ЧС. За ними закрепят право на возмещение ущерба, причиненного их имуществу и здоровью, наравне с гражданами России.