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НовостиОбщество28 марта 2023 11:31

На выборах-2023 в Башкирии не планируют использовать онлайн-голосование

Об этом сообщил региональный ЦИК
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия не планирует использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2023 года

Башкирия не планирует использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2023 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия не планирует использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2023 года. Они пройдут в очном формате. Об этом изданию «Мой Башкортостан» 28 марта сообщила региональная Центральная избирательная комиссия.

– ДЭГ – это возможность проголосовать онлайн, не посещая избирательный участок. Данный вид голосования применяется в ряде субъектов Российской Федерации, но в нашей республике пока не планируется, – передали в ЦИКе.

Единый день голосования запланирован на 10 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госсобрания-Курултая Башкирии седьмого созыва и представительных органов местного самоуправления нескольких городских поселений, а также сельсоветов в 53 районах.