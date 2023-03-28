Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии зафиксировали резкое повышение уровня паводкоопасных рек. Об этом в эфире передачи «Салям» из Центра управления республикой рассказал председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Особое беспокойство у специалистов вызывают степные реки. Например, уровень реки Юрмаш в Уфимском районе за сутки поднялся на 108 сантиметров, а водоем Уязы в Бижбулякском районе – на 107.

За минувшие сутки, как отметил Гумеров, подтопило мост через реку Дему к деревне Чураево в Миякинском районе. Также из-за паводка на трассе Баймак–Туяляс в Баймакском районе на четыре часа пришлось закрыть проезд для всех видов транспорта. А из-за подъема уровня воды в реке Кугарчи в Кугарчинском районе было подтоплено девять придомовых территорий.