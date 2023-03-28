В Башкирии в 74 школах стартовал капремонт

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в 74 школах стартовал капитальный ремонт. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.

Всего в текущем году власти панируют привести в порядок 77 учебных учреждений. На это было выделено 3,6 миллиардов рублей из федеральной казны и 640 миллионов из регионального бюджета.

На время ремонта дети будут переведены в другие школы. В тех учреждениях, где такой возможности нет, обучение будет организовано в детских садах, колледжах и домах культуры. Часть детей будет учиться дистанционно.

– Понимаю, что не всегда это удобно, но прошу ребят, их родителей и учителей потерпеть временные трудности, – написал в своей публикации Хабиров.