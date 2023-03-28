Власти закупят 50 больших автобусов для обслуживания маршрута №226 в Уфе

Фото: Минтранс Башкирии

В 2023 году власти Башкирии закупят 50 больших автобусов для обслуживания маршрута общественного транспорта №226 в Уфе. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

В 2022 году было приобретено 35 единиц нового транспорта большого класса, которые были направлены курсировать по автобусному маршруту №75.

– Низкопольные комфортные автобусы имеют откидную аппарель и места для инвалидной коляски. Также, что немаловажно: эти автобусы – экологичные, ведь ездят на газомоторном топливе, – рассказал Клебанов.

По подсчетам Минтранса, за один рейс новый автобус перевозит в среднем 68 человек, а транспорт предыдущего поколения – 50.