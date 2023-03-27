В Башкирии температура воздуха 28 марта поднимется до +14°

Во вторник 28 марта температура воздуха на юго-востоке Башкирии поднимется до +14° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, во вторник 28 марта, температура воздуха на юго-востоке Башкирии поднимется до +14°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Грядущей ночью местами по республике пройдет небольшой дождь, днем он усилится. На теплом юго-востоке и вовсе обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер в течение суток сменит направление с юго-западного на северо-западное.

В среднем по Башкирии в темное время суток столбики термометров покажут +1, +6°. Днем воздух прогреется до +4, +9°.

Ранее начальница регионального Гидрометцентра рассказала, что температурный режим и количество осадков в апреле в республике будут на уровне нормы.