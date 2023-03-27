Сотни жителей башкирского Белорецка пожаловались на запах газа в ночь с 26 на 27 марта

кадр видео: Белорецкая телекомпания

В ночь с 26 на 27 марта сотни жителей башкирского города Белорецка из микрорайона между улицами 50 лет Октября, Точисского, Кирова и Ленина пожаловались на запах газа. Всего в экстренные службы поступило более 250 звонков. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

– По названным адресам незамедлительно выехали газовики, замглавы администрации района, глава администрации города, руководитель ЕДДС, начальник отдела ГО и ЧС администрации, представители МЧС, спасатели, полиция, телевидение. Сам ночью тоже выезжал на место, – рассказал чиновник.

Со ссылкой на специалистов газовой службы Иванюта назвал вероятную причину случившегося – слив остатков газомоторного топлива около городского рынка. Горожан, как выяснилось, встревожил запах одоранта. Это вещество, которое добавляют в не имеющий запаха газ, чтобы при его утечке люди смогли быстро среагировать.

При замерах концентрации газа по всем адресам заявок никаких превышений обнаружено не было, равно как и аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. Угрозы местным жителям нет.