Хабиров рассказал, когда приедут в отпуск первые мобилизованные из Башкирии бойцы

Фото: пресс-служба главы Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 27 марта, глава региона Радий Хабиров рассказал, когда мобилизованные из республики бойцы начнут приезжать в отпуск.

Напомним, в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина участники СВО на Украине, мобилизованные прошлой осенью, имеют право на двухнедельный отпуск после полугода службы.

- В начале апреля мы ждем большую группу наших военнослужащих. Несколько сотен ребят, которые приедут. Мы этот вопрос обсуждали. Максим Васильевич (Забелин – Ред.), отвечает администрация главы. Продумайте порядок отправки автобусов, чтобы вода там была, сопровождение. Продумайте на границе как встречаем. […] Понятно, что они приезжают отдохнуть и чтобы в большей степени дома побыли, с семьями, - заявил на совещании Радий Хабиров.