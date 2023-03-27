Фото: СК Башкирии

В Уфе во время задержания подозреваемый в убийстве вынудил полицию применить оружие. Подробности происшествия рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета Башкирии.

Согласно предварительным данным, происшествие случилось вечером 22 марта. 39-летний мужчина у себя дома распивал алкоголь со своим 52-летним приятелем. В какой-то момент между ними возникла ссора. Жена хозяина дома сделала замечание, и после этого разбушевавшийся гость взялся за нож, ранил руку женщине и покинул дом.

Конфликт мужчин продолжился на улице. Гость несколько раз ударил знакомого ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия. Соседи услышав шум, вызвали полицию.

На место были направлены сотрудники полиции и Росгвардии. Злоумышленник был обнаружен возле дома потерпевших. Он вел себя агрессивно. Вооружившись вырванным из забора штакетником с торчащим гвоздем и стеклянной бутылкой, он угрожал стражам порядка расправой. Полицейские требовали сложить оружие, в ответ тот напал на правоохранителей.

– Мужчина успел ударить одного из сотрудников по голове, и полицейскими, после предупредительного выстрела в воздух, было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен, получив огнестрельное ранение и впоследствии госпитализирован, – рассказал СК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.