В Башкирии пострадал мужчина, пытавшийся потушить полыхающие гараж и Chery Tiggo

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 26 марта, в башкирском городе Бирск при пожаре в гараже пострадал человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Кирова. На место были направлены силы и средства экстренных служб. Прибывшими специалистами были обнаружены полыхающие кирпичный гараж и автомобиль Chery Tiggo. Также огнем было повреждено лакокрасочное покрытие машины Nissan Extrail.

При попытке самостоятельного тушения 23-летний мужчина получил ожоги, после оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

– Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, – сообщило ведомство.