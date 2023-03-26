В Уфе из ТРЦ «Мега» из-за пожарной тревоги эвакуировали 200 детей и 800 взрослых

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 26 марта, в Уфе из торгово-развлекательного центра «Мега» эвакуировали 1000 человек из-за пожарной тревоги. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в отделении Сбербанка. На место по повышенному рангу пожара были направлены специалисты и техника чрезвычайного ведомства. Из комплекса было эвакуировано 200 детей и 800 взрослых.

Как выяснилось, тревога сработала из-за курения электронной сигареты. В результате инцидента никто не пострадал.