Восточный выезд из Уфы могут завершить уже в 2023 году

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Восточный выезд из Уфы могут завершить уже в конце 2023 года. Об этом вчера, 23 марта, на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

В своем выступлении руководитель региона отметила, что республика накопила производственные ресурсы для досрочного завершения объекта при условии ускоренного федерального софинансирования.

Глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков подтвердил, что Башкирия располагает достаточными строительными мощностями, чтобы запустить объект эксплуатацию уже в конце текущего года.