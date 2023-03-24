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НовостиОбщество24 марта 2023 12:30

29 марта откроется новый авиарейс из Уфы в Баку

Его запустит компания «Ираэро»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
29 марта авикомпания «Ираэро» откроет новый прямой рейс из Уфы с столицу Азербайджана Баку

29 марта авикомпания «Ираэро» откроет новый прямой рейс из Уфы с столицу Азербайджана Баку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 марта авикомпания «Ираэро» откроет новый прямой рейс из Уфы с столицу Азербайджана Баку. Полеты будут выполняться по средам на лайнере Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

В воздушной гавани отметили, что «Ираэро» стала третьей компанией, открывшей полетную программу из Уфы в Баку. Ранее аналогичные рейсы запустили Utair (по вторникам на Boeing 737-500 вместимостью 126 человек) и Azerbaijan Airlines (по четвергам и воскресеньям на Embraer 190 со 106 пассажирскими местами).