29 марта откроется новый авиарейс из Уфы в Баку

29 марта авикомпания «Ираэро» откроет новый прямой рейс из Уфы с столицу Азербайджана Баку Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 марта авикомпания «Ираэро» откроет новый прямой рейс из Уфы с столицу Азербайджана Баку. Полеты будут выполняться по средам на лайнере Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

В воздушной гавани отметили, что «Ираэро» стала третьей компанией, открывшей полетную программу из Уфы в Баку. Ранее аналогичные рейсы запустили Utair (по вторникам на Boeing 737-500 вместимостью 126 человек) и Azerbaijan Airlines (по четвергам и воскресеньям на Embraer 190 со 106 пассажирскими местами).