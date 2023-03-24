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НовостиОбщество24 марта 2023 9:45

В Башкирии закрыли последнюю ледовую переправу

Она проходила через реку Белую возле села Староянзигитово в Краснокамском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 24 марта, в Башкирии из-за высокой температуры воздуха закрыли последнюю действующую ледовую переправу. Она проходила через реку Белую возле села Староянзигитово в Краснокамском районе. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Прекращается проход людей, движение всех видов автомобилей и составов транспортных средств, а также тракторов и самоходных машин по ледовой переправе, – передали в экстренном ведомстве.

Водителей попросили заранее продумать альтернативные маршруты и не выезжать на лед вопреки запрещающим знакам.