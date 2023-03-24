В Башкирии за 10 млрд рублей построят агропромышленный парк «Таврос Агропарк»

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Уфимском районе Башкирии построят агропромышленный парк «Таврос Агропарк». Проект на очередном совещании в формате «Инвестиционный час» в Доме Республики представил генеральный директор «Уральской мясной компании» Ринат Зайнуллин.

Инициатива предполагает создание специализированной площадки для будущих резидентов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Для этого рядом с деревней Подымалово планируется построить производственную, логистическую и инженерную инфраструктуру. Всего в проект будет инвестировано 10 миллиардов рублей, однако с учетом дальнейших вложений резидентов капитализация может вырасти до 25 миллиардов.

На первом этапе в агропромышленном парке будут работать порядка 80 человек. В будущем количество сотрудников может вырасти до 500.

На территории планируют открыть оптово-розничный рынок, комплекс по переработке мясной продукции для розничных сетей, а также предприятия, предоставляющие торгово-сервисные услуги.

– В качестве мер поддержки инвестпроект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот и возмещением части затрат на создание инфраструктуры. После согласования всей документации и оформления земельного участка строители начнут монтажные работы. Администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении участка, – рассказала пресс-служба главы Башкирии.