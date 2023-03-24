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Из Уфы в Минеральные Воды с 27 марта увеличится число авиарейсов. Об этом рассказала пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

К выполнению прямых перелетов из столицы Башкирии в Ставропольский край приступит авиакомпания Utair. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 735-500 дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

– Кроме того, с 28 марта авиакомпания «Азимут» запускает шестую еженедельную частоту в Минеральные Воды на Sukhoi Superjet-100, –

Планируется, что перелеты будут осуществляться каждый день, кроме субботы. Таким образом, еженедельно напрямую в Минеральные воды из Уфы 11 будет вылетать 11 самолетов.