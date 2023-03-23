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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:39

В Уфе из-за пожара в жилом доме в Инорсе эвакуировали 3 детей и 12 взрослых

ЧП случилось на улице Глинки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Сегодня вечером, 23 марта, в Калининском районе Уфы произошел пожар в четырехэтажном доме. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в микрорайоне «Инорс» в двухкомнатной квартире на первом этаже дома №7 на улице Глинки. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты оперативно эвакуировали 15 человек, среди которых было трое несовершеннолетних.

Пожарным удалось ликвидировать горение. К счастью, в результате инцидент никто не погиб. Одна женщина осматривается медиками на месте случившегося.

Причина произошедшего устанавливается, расследование ведет дознаватель МЧС.