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НовостиОбщество23 марта 2023 10:52

В Башкирии 24 марта потеплеет до +14 градусов

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 24 марта, в Башкирии ожидается сильное потепление. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителей республики в конце рабочей недели ожидает переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный, южный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +2,-3°, днем потеплеет до +6,+11°, а в горных районах Башкирии даже до +14°.

На некоторых участках автодорог региона образуется гололедица и дымка, из-за которой видимость составит два-четыре километра.