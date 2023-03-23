В Башкирии вынесли приговор врачу, по вине которой у роженицы в утробе умер ребенок

В Башкирии вынесли приговор бывшей заведующей отделением Белорецкого родильного дома, по вине которой у роженицы в утробе умер ребенок

В Башкирии вынесли приговор бывшей заведующей отделением Белорецкого родильного дома, по вине которой у роженицы в утробе умер ребенок. Против медицинской работницы было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба местного суда.

– Подсудимая […] по небрежности допустила дефекты оказания медицинской помощи. В частности, подсудимой несвоевременно было принято решение об оперативном родоразрешении из-за гипоксии плода, что привело к внутриутробной гибели плода, – передали в инстанции.

Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы, однако из-за истечения срока давности уголовного преследования ее освободили от наказания. Тем не менее лишившейся ребенка роженице ей нужно будет выплатить 800 тыс. рублей.