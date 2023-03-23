На строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой потратят еще до 114,5 млн рублей

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

На строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой могут потратить еще до 114,5 млн рублей. На сайте госзакупок появился второй тендер, касающийся учреждения.

Согласно конкурсной документации, для лечебницы закупят медицинское и газовое оборудование, в том числе комплекс рентгеновской диагностики, два лазерных хирургических аппарата, видеоэндоскопическую систему, ультразвуковой сканер и прочее. Подрядчик на поставку медицинских товаров будет определен 3 апреля.

Напомним, площадь 3-этажной поликлиники для детей и взрослых составит 5 тыс. квадратных метров. Медучреждение будет рассчитано на 320 посещений. Объект планируется сдать к концу текущего года. Стоимость работ без учета вышеупомянутого контракта превышает 257 млн рублей.