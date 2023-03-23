С 1 по 30 апреля въезд большегрузов в Уфу будет ограничен

С 1 по 30 апреля 2023 года въезд фур и другого большегрузного транспорта в Уфу будет ограничен. Это необходимо для сохранения дорог в период весенней распутицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 30 апреля 2023 года въезд фур и другого большегрузного транспорта в Уфу будет ограничен. Это необходимо для сохранения дорог в период весенней распутицы. Соответствующее решение приняли депутаты Горсовета, сообщила местная администрация 23 марта.

При необходимости проехать по Уфе на фуре с превышением допустимой массы владельцу автомобиля придется оформить специальное разрешение и заплатить. Сумма зависит от веса груза и от протяженности маршрута.

Полученные от фур деньги власти направят на ремонт городских дорог общего пользования. Руководителям предприятий по перевозке, строительству и другим видам деятельности рекомендовали заранее завезти в Уфу необходимые материалы, оборудование, топливо, товары и прочие грузы.

На въезде в башкирскую столицу в ближайшее время установят дополнительные дорожные знаки. Все въезды в город для большегрузов без оформления разрешений будут запрещены. Нарушение карается штрафом до 500 тыс. рублей.