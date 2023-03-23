В Уфе парень пытался перебраться из одного окна дома в другое на высоте 8-го этажа

фото: УГЗ

В Уфе местный житель пытался перебраться из одного окна дома в другое на высоте 8-го этажа. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел около 11:00 22 марта на улице Кольцевой, 195. Спасателей вызвали очевидцы. Они рассказали, что по стене панельного дома ползает неадекватный мужчина. На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд и полиция.

фото: соцсети

– По прибытии спасателей мужчина, для которого вызвали экстренные службы, пытался перебраться из одного окна на 8-м этаже в другое. Увидев сотрудников, он стал ругаться, а затем скрылся внутри проема, – рассказали в УГЗ.

Когда спасатели поднялись на этаж, где все происходило, героя там уже не было, осталась только разбитая бутылка из-под алкоголя и еда. Что с подвигло мужчину на экстремальную выходку, остается загадкой.