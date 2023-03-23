Стало известно, в какие страны чаще всего переезжали жители Башкирии в 2022 году

Всего в государства СНГ из региона в прошлом году переехали 10 615 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башстат назвал страны СНГ, в которые чаще всего переезжали жители Башкирии в 2022 году.

Всего в государства СНГ из региона в прошлом году переехали 10 615 человек. Самыми популярным направлениями стали Таджикистан (3 133 граждан), Узбекистан (3 125), Армения (1 126), Украина (912), Казахстан (883) и Азербайджан (711). Напротив, прибыло в Башкирию из большинства вышеупомянутых стран 10 439 человек. Таким образом, в республике сложилась международная миграционная убыль – она составила 176 человек.

Что касается межрегиональной миграции, то чаще всего жители Башкирии предпочитали переезжать в соседний Татарстан. Туда отправилось 8 307 человек, в обратном направлении приехали 8 250.