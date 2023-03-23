Спикер парламента Башкирии предложил запретить приюты для собак в жилой зоне

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев предложил запретить размещать приюты для собак в жилой зоне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев предложил запретить размещать приюты для собак в жилой зоне. Проработать этот вопрос он поручил комитету по аграрным вопросам, экологии и природопользования. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.
Поводом для возможного запрета стала конфликтная ситуация в селе Иглино. Местные жители записали в адреса Толкачева видео, в котором выразили возмущение большим количеством собак в частном дворе и потребовали принять меры.
– Проблема касается не только данного конкретного села и даже не только сельской местности, – отметил парламентарий. – Бывает, что и в городской квартире люди устраивают целые зоопарки, держат множество собак или большое количество кошек. Чаще всего это шум, запах, антисанитария.
Толкачев добавил, что в действующим законодательстве нет никаких запретов на размещение животных в жилой застройке. В то же время он считает очевидным, что такие объекты создают дискомфорт.