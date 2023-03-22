В Башкирии водители автобусов пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

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В Башкирии водители автобусов компании «Помощь» пожаловались на полугодовую задержку зарплаты. Видеообращение к руководству республики шоферы опубликовали в социальных сетях.

Водители осуществляют междугородним и пригородным маршрутам. Они утверждают, что от действий их руководства пострадали более 50 человек.

Данное обращение попало во внимание прокуратуры Уфимского района. Ведомство организовало проверку, в ходе которой даст действиям руководства компании «Помощь» на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплату труда работников.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заявила пресс-служба прокуратуры Башкирии.