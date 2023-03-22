В Уфе пациент пришел сдавать анализы в поликлинику №2 и умер

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В Уфе местный житель пришел сдавать анализы в поликлинику №2 и там же умер. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить мужчину средних лет, который лежит на двух скамейках и не двигается. Мимо него, оглядываясь, проходят посетители.

Информацию о смерти горожанина «КП-Уфа» подтвердили в Минздраве Башкирии. Там рассказали, что случай произошел 10 марта. В 8:34 пациент пришел в поликлинику для плановой сдачи анализов. На входе охранник заметил, что ему стало плохо, предложил лечь на кушетку и вызвал для него фельдшера, терапевта, кардиолога и бригаду скорой медицинской помощи.

– В 8:41 у пациента произошла остановка сердечной деятельности, сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия. В 8:52 прибыла СМП, которая продолжила реанимационные мероприятия. Через 30 минут от начала сердечно-легочной реанимации констатирована биологическая смерть, – рассказали в ведомстве.

Минздрав республики также пояснил, что покойный состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Основным его диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности. За день до смерти мужчину осмотрели врач поликлиники и участковый терапевт – тогда состояние пациента было удовлетворительным.