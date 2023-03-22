Минэкологии Башкирии опровергло появление лося у больницы №21 в Уфе

кадр видео: соцсети

Сегодня, 22 марта, в соцсетях и телеграм-каналах были опубликованы сообщения о появлении лося возле больницы №21 в Уфе. Информация сопровождалась видео, на котором животное гуляет в городской черте на глазах изумленных очевидцев. Как пояснили в Минэкологии Башкирии, этот случай произошел не в Уфе.

– Не у нас видео было сделано, – передали в ведомстве.

По предварительным данным, сохатого с видео еще 18 марта заметили в подмосковном городе Воскресенске.

В Минэкологии напомнили, что при встрече с лосем – где бы она ни произошла – за ним не нужно гнаться, пытаться приблизиться, потрогать или покормить. Особенно это касается молодых животных, поскольку запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждый такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ.