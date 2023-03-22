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НовостиОбщество22 марта 2023 8:17

Экс-директора башкирского маслозавода обвинили в хищении более 4,2 млн рублей

Его заключили под стражу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии бывшего директора муниципального «Татышлинского маслозавода» обвинили в хищении у предприятия более 4,2 млн рублей

В Башкирии бывшего директора муниципального «Татышлинского маслозавода» обвинили в хищении у предприятия более 4,2 млн рублей

В Башкирии бывшего директора муниципального «Татышлинского маслозавода» обвинили в хищении у предприятия более 4,2 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, руководивший заводом обвиняемый с 2017 по 2020 год на основе поддельных расходно-кассовых ордеров обеспечил выдачу из кассы предприятия более 4,2 млн рублей на имя местного предпринимателя. Формально деньги ушли якобы на оплату за поставленное молоко, а на деле были похищены фигурантом. Он распорядился средствами по своему усмотрению.

Обвиняемый // фото: СК РБ

Обвиняемый // фото: СК РБ

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу.