Экс-директора башкирского маслозавода обвинили в хищении более 4,2 млн рублей

В Башкирии бывшего директора муниципального «Татышлинского маслозавода» обвинили в хищении у предприятия более 4,2 млн рублей

В Башкирии бывшего директора муниципального «Татышлинского маслозавода» обвинили в хищении у предприятия более 4,2 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, руководивший заводом обвиняемый с 2017 по 2020 год на основе поддельных расходно-кассовых ордеров обеспечил выдачу из кассы предприятия более 4,2 млн рублей на имя местного предпринимателя. Формально деньги ушли якобы на оплату за поставленное молоко, а на деле были похищены фигурантом. Он распорядился средствами по своему усмотрению.

Обвиняемый // фото: СК РБ

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу.