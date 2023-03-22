В Башкирии молодой мужчина до смерти избил 95-летнюю соседку за отказ дать денег в долг

В башкирском городе Ишимбае мужчина до смерти избил 95-летнюю соседку из-за отказа дать денег в долг, а потом вместе с двумя знакомыми украл из ее квартиры 3 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Ишимбае 20-летний мужчина до смерти избил 95-летнюю соседку из-за отказа дать денег в долг. После этого он вместе с 41-летний знакомым и 35-летней подругой украл из ее квартиры 3 тыс. рублей. Об этом 22 марта сообщили в региональной прокуратуре и Следственном комитете.

– Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью к своей 95-летней соседке с просьбой одолжить в долг денежные средства. Получив отказ, подсудимый нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, а также различным частям тела, – передали в ведомстве. – После содеянного, злоумышленник позвал своих знакомых, которые помогли ему обыскать квартиру потерпевшей и забрали 3 тыс. рублей.

Избитая пенсионерка была обнаружена дочерью на следующей день. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Уголовные дела были заведены против трех обвиняемых. Свою вину они не признали. Их судили за причинение тяжких телесных со смертельным исходом и грабеж. Фигурантов приговорили к лишению свободы на 6-14 лет. Наибольший срок получил избивший до смерти пенсионерку парень. С него также взыскали 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Деньги получит дочь потерпевшей.