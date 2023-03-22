фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о центре для детей с аутизмом «Сияние чистого разума» в Стерлитамаке. Руководитель посвятил пост учреждения в своих соцсетях 22 марта.

По словам чиновника, центр летом 2021 года открыла Светлана Котлярова. Не найдя подходящих условий для социализации своего сына, она решила создать их сама и заодно помочь другим особенным ребятам и их родителям. Женщина сама подобрала помещение, закупила оборудование и обучила сотрудников. С момента открытия учреждение выиграло девять грантов в различных фондах, в том числе и в республиканском.

Сейчас в центре работают 13 медиков: психологи, дефектологи, специалисты по адаптивной физической культуре, нейропсихологи и арт-терапевты. Абилитацию здесь прошли около 140 детей.

Хабиров добавил, что в 2022 году у центра появился проект по созданию гончарной мастерской, где дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются глинотерапией и выжиганием по дереву.