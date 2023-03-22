В Уфе 15-летнего подростка осудили на два года за вымогательство

Калининский районный суд приговорил 15-летнего подростка к двум годам условного срока по уголовному делу о вымогательстве Фото: Николай ХИЖНЯК

Калининский районный суд Уфы приговорил 15-летнего подростка к двум годам условного срока по уголовному делу о вымогательстве. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба башкирской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого года между учащимися одного из уфимских школ произошел конфликт. После него подросток вместе с друзьями в течение месяца вымогали деньги у троих школьников, угрожая расправой – как лично, так и в соцсетях и мессенджерах.

– Таким образом несовершеннолетние получили от потерпевших 2,3 тыс. рублей, при передаче которых они были задержаны сотрудниками полиции, – передали в надзорном ведомстве.

К условному сроку приговорили только одного вымогателя. Против его сообщников не стали заводить уголовное дело из-за того, что они еще не достигли соответствующего возраста.