Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 3:20

При возгорании металлического вагончика у автодороги в Башкирии погиб мужчина

Инцидент произошел в Илишевском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью 22 марта при возгорании металлического вагончика у автодороги в Илишевском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о дымящемся вагончике на дороге между селами Рсаево и Янтуганово поступило в службу спасения в 3:53. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, добровольческая команда и другие экстренные службы.

– По прибытии пожарных происходило горение имущества на площади 1 м2 в металлическом вагончике размером 3х8 м. Огонь оперативно потушен, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Во время тушения спасатели обнаружили возле вагончика погибшего мужчину. Ему было 50 лет.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.