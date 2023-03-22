При возгорании металлического вагончика у автодороги в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

Ночью 22 марта при возгорании металлического вагончика у автодороги в Илишевском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о дымящемся вагончике на дороге между селами Рсаево и Янтуганово поступило в службу спасения в 3:53. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, добровольческая команда и другие экстренные службы.

– По прибытии пожарных происходило горение имущества на площади 1 м2 в металлическом вагончике размером 3х8 м. Огонь оперативно потушен, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Во время тушения спасатели обнаружили возле вагончика погибшего мужчину. Ему было 50 лет.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.