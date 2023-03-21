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НовостиОбщество21 марта 2023 19:23

В Уфе простились с погибшим в СВО бывшим программистом мэрии Александром Погодиным

Он отправился в зону спецоперации добровольцем
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

21 марта в Демском районе Уфы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Погодиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Антон Тарасов.

Военнослужащий закончил лицей №123, затем в Юматовском аграрном техникуме он получил специальность «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а также прошел обучение в Башкирском аграрном университете по направлению «Государственное и муниципальное управление». В период с 2015 по 2016 годы он работал в администрации района техником-программистом. Несколько месяцев назад Александр Сергеевич отправился добровольцем в зону СВО.

– Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родственникам и друзьям павшего. Мы будем чтить память о нем, – написал в своей публикации глава администрации Демского района.