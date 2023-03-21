Власти Уфы предупредили о спаме, вызывающем тревогу у населения

Фото: Иван МАКЕЕВ

21 марта главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин в ходе оперативного совещания в администрации Уфы предупредил о спаме, вызывающем тревогу у населения.

По его словам, каждый год в весенне-летний сезон в социальных сетях и мессенджерах появляется информация о масштабной травле комаров и клещей с предупреждением граждан о необходимости закрывать окна. Специалист утверждает, что, как правило, такие сообщения являются спамом, цель которого состоит в том, чтобы вызвать у населения тревогу. Мочалкин попросил не воспринимать подобные сведения всерьез.

Власти города заверили, что реальные сведения о датах, времени и местах проведения обработок будут размещены на сайте и в соцсетях Республиканского центра дезинфекции, а также в официальных СМИ.