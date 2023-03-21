В Уфе парки и СНТ обработают от клещей и мышей

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Сегодня, 21 марта, на оперативном совещании в мэрии Уфы главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин рассказал о том, как весной и летом в столице Башкирии будут проходить санитарно-профилактические мероприятия.

Для неспецифической профилактики природно-очаговых и трансмиссивных заболеваний за счет средств бюджета республики будет обработано от клещей 555,22 гектара, от личинок комаров – 497 гектара, от летающих комаров – 436.

Из-за роста заболеваемости мышиной лихорадкой будет проведена барьерная дератизация на площади 32 340 гектар. Также специалисты планируют обработать 16 170 гектаров парков, скверов и коллективных садов.

– Согласно санитарному законодательству обработку территорий от кровососущих насекомых в местах массового отдыха будут проводить в ночные и ранние утренние часы с использованием новейшего специализированного оборудования и современных препаратов, безопасных для населения и разрешенных к применению на территории Российской Федерации, – отметил в своем докладе Мочалкин.