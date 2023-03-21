Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев избран секретарем местного отделения «Единой России». Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

В публикации градоначальник заявил, что для него данное назначение – «большая честь и доверие». Он отметил, что сейчас как перед столицей Башкирии, так и перед партией стоят серьезные задачи. Среди них подготовка к 450-летнему юбилею города, строительство объектов инфраструктуры, решение жилищно-коммунальных вопросов.

Мавлиев планирует продолжать работу по реализации всех партийных проектов, поддерживать военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и членов их семей.

– Усилим волонтерское направление. В приоритете - реальные дела. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать все планы. Наша цель – всестороннее преображение Уфы, – заявил глава городской администрации.