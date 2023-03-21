В Уфе у 3 одноклассников-наркодилеров изъяли 400 грамм героина и метадона

Фото: МВД Башкирии

В Уфе у трех одноклассников-наркодилеров изъяли 400 грамм героина и метадона. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Полицейские задержали молодых людей (одному из них 23 года, остальным – 21) в одном из гаражных кооперативов при попытке оборудования тайников-«закладок». У одного из них были обнаружены три свертка с неизвестным белым порошкообразным веществом. Парней доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

Было установлено, что одноклассники приехали в столицу Башкирии для заработка «легких денег» с помощью распространения запрещенных веществ. Через посредника они добыли наркотики, а затем расфасовывали их на мелкие дозы и раскладывали по территории города.

Во ходе обыска у молодых людей изъяли более 350 свертков с запрещенными веществами. Сейчас в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт и пересылка наркотических средств».