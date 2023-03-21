В Башкирии 21 марта запустили два производства сельхозтехники

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 21 марта, в Башкирии запустили два производства сельскохозяйственной техники. Одна располагается в деревне Локотки Кировского района Уфы, другое – в Стерлитамакском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

В башкирской столице организовали крупноузловую сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ». Их в количестве ста единиц в год будут выпускать из машинокомплектов трактора «Беларус-2103» производства Мозырского машиностроительного завода. По словам руководителя региона, такая техника очень востребовала у башкирских аграриев и позволяет работать на полях с минимальным воздействием на почву. Сейчас в регионе нет альтернативных поставок гусеничных тракторов этого класса.

В Стерлитамакском районе начал работу цех по сборке косилок «Чулпан-100», полностью сконструированных в республике. Двигатели для них делает Минский моторный завод. Хабиров отметил, что эти косилки «не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам».