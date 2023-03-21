В Уфе конфликт между посетителями бара привел к потасовке с полицейскими

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В Уфе конфликт между посетителями бара привел к потасовке с сотрудниками полиции. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам гражданских участников событий, инцидент произошел накануне 8 марта. В баре повздорили женщины из разных компаний. В спор вмешались их кавалеры, и конфликт удалось уладить, однако бармен уже успел вызвать полицию.

Когда сотрудники приехали к бару, посетители сказали им, что претензий друг к другу не имеют, однако полицейские якобы стали силой заталкивать их в машину, чтобы увезти в отдел. Все это привело к потасовке, и у семейной пары, участвовавшей в ней, зафиксировали синяки и гематомы. Муж и жена написали заявление.

«КП-Уфа» обратилась в МВД Башкирии за комментарием, и там озвучили свою версию произошедшего. В ведомстве заявили, что граждане еще в ходе конфликта в баре нанесли друг другу телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские решили доставить их в отдел полиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, однако двое участников потасовки воспротивились этому.

– Двое граждан отказались выполнить законные требования сотрудников, не реагировали на их замечания, при этом нецензурно выражались, хватали сотрудников полиции за форменное обмундирование. В соответствии с Законом «О полиции» в отношении граждан были применены физическая сила и специальные средства. В отношении доставленных были составлены административные протоколы, в том числе за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. На момент доставления жалоб от граждан на действия полицейских не поступало, – передали в МВД РБ.

Спустя четыре дня те самые двое гражданских – по всей видимости, речь идет о супружеской паре – обратились за медицинской помощью, указав, что их побили полицейские.

Руководство МВД по Уфе провело служебную проверку по факту инцидента. Ее результаты направлены в Следственный комитет.