В Уфе из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали более 2,1 тыс. человек

В Уфе за прошедшую неделю из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали более 2,1 тыс. человек Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе за прошедшую неделю из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали более 2,1 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании в мэрии во вторник, 21 марта, рассказал начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

– Поступило шесть сообщений о минировании зданий. Эвакуированы 2 117 человек, из 1 936 детей, – передал глава аварийного ведомства.

Сообщения о минировании зданий регистрировались в Октябрьском (четыре случая), Ленинском и Орджоникидзевском (по одному) районах.

Напомним, накануне сразу в три вуза Уфы поступили угрозы о минировании.