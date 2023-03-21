В Башкирии самой молодой матерью в 2022 году оказалась 14-летняя девушка

В 2022 году самой молодой матерью оказалась девушка, которой на момент рождения ребенка было 14 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году самой молодой матерью в Башкирии оказалась девушка, которой на момент рождения ребенка было 14 лет. Об этом со ссылкой на данные Башстата 21 марта сообщило издание UfaTime.ru.

В статистическом ведомстве передали, что в прошлом году всего у девушек в возрасте с 14 до 17 лет родилось 202 ребенка. Самые поздние рождения регистрировались у женщин старше 55 лет.

По итогам 2022 года в Башкирии родилось более 36,2 тыс. детей: 18,6 тыс. мальчиков и 17,6 тыс. девочек. Показатель рождаемости в регионе снизился на 8,2%.