Фото: Соцсети

На автодороге под Уфой загнанная собакой раненая косуля чуть не попала под колеса машины.

В социальных сетях сегодня появилось два видео. На одном из них запечатлено, как окровавленное животное в поселке Зинино убегает от преследующей ее собаки. На втором косуля несется вдоль дороги между Зинино и Нагаево. В какой-то момент она начинает перебегать проезжую часть и, к счастью, ей удается не попасть под колеса автомобилей.

Похожий случай недавно произошел в Новосибирске. В Заельцовском парке неравнодушные граждане спасли раненую косулю, пострадавшую от бродячих собак. Животное удалось отловить, и ей оказали необходимую помощь.