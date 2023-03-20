В Башкирии больницам и поликлиникам передали 65 модифицированных автомобилей

Фото: vk.com/zabelinm

В Башкирии больницам и поликлиникам передали 65 модифицированных санитарных автомобилей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Новый транспорт будет направлен в 37 городов и районов региона. По слова Забелина, медицинские учреждения получат не только автомобили для поликлиник, но машины скорой помощи. Также профилактическому звену будет предоставлено 10 передвижных модулей «Фельдшерско-акушерский пункт» и комплексы для медосмотра.

– Наша цель, чтобы медицинская помощь была доступна и своевременна для каждого жителя республики, где это потребуется. Обновление нашего автопарка в этом году продолжим, – заверил руководитель администрации главы Башкирии.