В Башкирии мужчина убил знакомого и протащил по дороге его труп, привязанный к машине

фото: СК РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии местный житель убил знакомого, обернул его тело в полиэтилен и протащил по дороге привязанный к машине труп, надеясь отвезти его на кладбище. Об этом 20 марта сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

По версии следствия, с 13 по 16 марта в селе Суккулово компания из пятерых человек распивала алкоголь. В последний день все они решили продолжить застолье дома у 45-летнего подозреваемого. Во время новой вечеринки у злоумышленника и 51-летнего гостя возник конфликт, во время которого первый несколько раз ударил ножом в шею второго.

Место убийства // фото: МВД РБ

После убийства мужчина обернул тело погибшего в пленку, дождался наступления темноты, а затем тросом привязал его за ноги к автомобилю и поволок в сторону ближайшего кладбища, чтобы спрятать там тело в свежей могиле. Недалеко до места захоронения – между селом Суккулово и деревней Мамадялово – трос порвался, и подозреваемый оставил труп на дороге и поехал домой.

Наутро в полицию поступило сообщение об обнаружении тела с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи и полицейские нашли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как потерпевшего волокли по дороге на машине.

– В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий был установлен автомобиль «Рено Логан» и личность подозреваемого, – передали в СК РБ. – В ходе осмотра его автомобиля обнаружены фрагменты веревки, которой было привязано тело, а на одежде подозреваемого - следы крови.

Машина, на которой подозреваемый вез тело погибшего

После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном и сказал, что не помнит всех обстоятельств и причины конфликта. Сейчас с ним работают следователи.