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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:16

В три вуза Уфы поступили сообщения о минировании

По предварительным данным, речь идет о БГМУ, УГНТУ и УУНиТ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром 20 марта на электронные почты трех вузов Уфы поступили сообщения о минировании

Утром 20 марта на электронные почты трех вузов Уфы поступили сообщения о минировании

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 20 марта, на электронные почты трех вузов Уфы поступили сообщения о минировании. По предварительным данным, речь идет о Башкирском государственном медицинском университете, Уфимском государственном нефтяном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Вести».

Ранее в городских телеграм-каналах появилось сообщение об эвакуации учащихся и персонала нескольких корпусов УГНТУ. Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.