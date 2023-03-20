В три вуза Уфы поступили сообщения о минировании

Утром 20 марта на электронные почты трех вузов Уфы поступили сообщения о минировании Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 20 марта, на электронные почты трех вузов Уфы поступили сообщения о минировании. По предварительным данным, речь идет о Башкирском государственном медицинском университете, Уфимском государственном нефтяном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Вести».

Ранее в городских телеграм-каналах появилось сообщение об эвакуации учащихся и персонала нескольких корпусов УГНТУ. Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.