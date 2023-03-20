Хабирову исполнилось 59 лет Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 20 марта, главе Башкирии Радию Хабирову исполнилось 59 лет. Его с самого утра в соцсетях поздравляют чиновники: руководители городов, районов, министерств и других ведомств. Одним из первых, кто это сделал, стал градоначальник Уфы Ратмир Мавлиев.

– С Днём рождения, уважаемый Радий Фаритович! Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! – написал сити-менеджер.

Напомним, Хабиров родился в деревне Сайраново Ишимбайского района. Политическую карьеру начал в 2003 году, став руководителем администрации президента Башкирии. В 2008 году он покинул эту должность и до 2016-го был замом начальника управления президента России по внутренней политике. С 2017 по 2018 занимал пост мэра подмосковного Красногорска, после чего возглавил родной регион.